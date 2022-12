Reprodução / CNN Brasil - 22.12.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anuncia novos ministros

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023 e confirmou outros que ainda não tinham sido divulgados oficialmente.

Em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) , Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann , vão se reunir ainda hoje após o almoço e os últimos nomes devem ser definidos e divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) .



Confira os novos nomes confirmados hoje:

Relações Institucionais - Alexandre Padilha Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macedo Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias Ministério da Saúde - Nísia Trindade Ministério da Educação - Camilo Santana Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França Ministério da Tecnologia - Luciana Santos Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias Ministério da Cultura - Margareth Menezes Ministério do Trabalho - Luiz Marinho Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

"É mais difícil montar o governo do que ganhar as eleições", afirmou Lula na ocasião. "Nós não temos vergonha de política. E não temos vergonha de dizer que nós queremos ministros políticos e também que nós queremos políticos eficientes e que tenham competência de montar um bom governo."

Ao fazer um pedido aos futuros ministros, o presidente eleito disse esperar que eles montem as pastas levando em conta a "pluralidade das pessoas que participaram da campanha" e que ajudaram Lula durante o período em que disputava o pleito com Bolsonaro.

Anteriormente, Lula já havia confirmado os nomes de cinco ministros . Outros, como o de Margareth Menezes e Luiz Marinho, também já tinham sido divulgados, mas ainda faltava o anúncio oficial:

Alguns dos ministérios estão sendo recriados, como Planejamento, Cidades, Pesca, Cultura e Esportes. Outros, estão sendo criados do zero, como o de Povos Originários e de Portos e Aeroportos. Já o da Economia, será desmembrado em quatro: Fazenda; Indústria e Comércio Exterior; Planejamento; e Gestão.

