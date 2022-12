José Cruz/Agência Brasil Geraldo Alckmin é o novo ministro da Indústria e Comércio de Lula

Geraldo Alckmin (PSB) é nomeado ao Ministério da Indústria e do Comércio de Lula e também manterá o expediente das funções como vice-presidente eleito na chapa liderada pelo petista.

Alckmin é médico e um dos fundadores do PSDB - um dos maiores partidos brasileiros . Atualmente está filiado ao PSB (Partido Solialista Brasileiro).

O político é experiente e foi membro do partido por 33 anos, saindo somente em dezembro de 2021 para integrar o PSB (Partido Socialista Brasileiro), após 'ser tirado para escanteio' por João Dória.

São poucos os homens da vida pública a terem tanta experiência na administração política como Alckmin. No currículo carrega experiências como vice-governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador (Pindamonhangaba-SP) .

Como governador do estado de São Paulo , assumindo por quatro vezes o cargo, tornou-se pessoa que ocupou o cargo por mais tempo na história da política paulista.

Com a chegada de João Dória no protagonismo tucano, Alckmin perdeu espaço no partido. O resultado das últimas prévias da sigla para escolha do candidato na disputa pela vaga no Palácio dos Bandeirantes foi 'a deixa' para o ex-governador tomar novos rumos.

Doria tinha ambições ao Planalto enquanto Alckimin se considerava sucessor na volta ao governo do Estado.

Mas, o apoio do então governador com a campanha 'BolsoDoria', as coisas começaram a azedar. Seu vice, Rodrigo Garcia, saiu do DEM e se filiou ao PSDB .

Alckmin não achou a manobra de bom grado, pois Garcia se inscreveu nas prévias do PSDB para a candidatura ao governo. O ex-governador, então, se desliga do partido e se filia ao PSB , costurando sua chapa ser vice-presidente de Lula.

PSDB de um lado e PT do outro

Alckmin e Lula estiveram durante toda vida política em lados opostos no cenário nacional. Porém, sua vida pública extensa é repleta de disputas pelos os cargos executivos mais importantes do país.

Candidatou-se a prefeitura de São Paulo em 2000 e 2008, ficando em terceiro lugar sem sucesso em ambas. Por duas vezes concorreu à presidência da República, em 2006 e 2018. Na primeira, foi para o segundo turno, mas perdeu para Lula. Na última, seu resultado foi o quarto lugar.

Como vice na eleição de Lula, o presidente e o vice-presidente eleito, respectivamente, tiveram seus cargos formalizados em uma solenidade de diplomação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), após vitória no resultado das eleições 2022 sobre Jair Bolsonaro (PL).

Alckmin ocupará dois cargos durante a gestão, o de vice e também de ministro.

