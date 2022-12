Rovena Rosa/Agência Brasil - 08/10/2018 Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann

Gleisi Hoffmann , presidente do Partido dos Trabalhadores , afirmou durante uma entrevista à GloboNews , na noite desta quarta-feira (14), que ainda há muitos ministérios para indicar e que já esperava críticas quanto à falta de diversidade no futuro governo de Lula e que um grande número de petistas já era esperado.

“É um pouco natural que os espaços sejam ocupados pelo partido, pois temos muitos quadros preparados”, argumentou Gleisi. “Nós já governamos prefeituras, tivemos governos nos Estados, tivemos o governo federal por quase 13 anos. (…) Obviamente, num governo da nossa linha, os quadros do PT se sobressaem", disse.

Gleisi, ainda, foi questionada por uma frente ampla - com nomes como o da ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita Marina Silva (Rede-AC), da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e outros que fizeram campanha para Lula durante as eleições de 2022, no entanto, em resposta, a presidente do PT pediu “calma”, pois “tem muito ministério ainda para indicar”.

Ela, ainda, afirmou ter avisado o presidente eleito sobre a falta de diversidade entre os primeiros indicados ao futuro governo e sobre criticas que ele receberia já no início.

“Até falei para o presidente Lula: ‘O senhor vai ser criticado porque não vai ter mulher, não tem negro –tinha pardo, que é o [Flávio] Dino. Então o senhor tem que explicar que esse é o 1º anúncio seu e tem muito a ver com o núcleo do governo’”, disse.

A presidente do Partido dos Trabalhadores confirmou que o futuro governo de Lula terá ao menos 37 ministérios e afirmou que a máquina pública não ficará "inchada" mesmo com o alto número de pastas no governo.

“Há ministérios, como o das Mulheres e o das Populações Originárias, por exemplo, que não são grandes. Terão poucos recursos, mas representam pautas muito importantes”, explicou.

