Fellipe Neiva/ Ascom Dep. Rubens Pereira Jr - 22.11.2017 Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Lula

Nesta quinta-feira (22), Luciana Barbosa de Oliveira Santos foi anunciada como a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Ela assume a pasta a partir de janeiro de 2023.

Luciana Santos é vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB desde 2015.

Nas redes sociais, ela agradeceu Lula pela escolha. "É uma honra! Um trabalho que assumo com muito compromisso e com muita disposição. Depois de quatro anos de negacionismo, a Ciência vai voltar a ser prioridade nesse país", escreveu Santos.

A futura ministra será a primeira mulher a ocupar o cargo de forma efetiva. Ela vai substituir Paulo Alvim — escolhido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) após a saída do astronauta Marcos Pontes (PL).

A única mulher a assumir o posto interinamente foi a advogada Emília Maria Silva Ribeiro Curi, em 2016, após Celso Pansera.

Nascida em Recife , Santos é formada em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e participou do movimento estudantil durante a graduação.

No período, ela foi presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia e Computação da UFPE, dirigente do Diretório Central dos Estudantes e vice-presidente da regional da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Pernambuco.

Em 1992, ela se candidatou a vereadora de Olinda e conseguiu a primeira suplência.

Dois anos depois, também se tornou suplente ao concorrer à deputada estadual e, em 1996, assumiu o cargo.

Em 1998, foi reeleita a deputada estadual e, em 2000, eleita prefeita de Olinda. Depois, em 2004, reeleita ao posto no primeiro turno.

Entre 2009 e 2010, Santos foi secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, durante gestão do governador Eduardo Campos (PSB).

De 2011 a 2014, ela teve dois mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados .

Nas eleições deste ano, a futura ministra da Ciência e Tecnologia reivindicou a vaga de candidata ao Senado por Pernambuco , mas precisou ceder o cargo para Tereza Leitão (PT-PE).

Anúncio de 16 ministros

O anúncio de Santos como futura líder da pasta foi feito por Lula em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na manhã de hoje . Na ocasião, o presidente eleito confirmou 16 nomes que vão assumir ministérios de seu governo no próximo ano.

No entanto, todos os futuros chefes das pastas ainda não foram confirmados. De acordo com o petista, os 13 nomes restantes serão divulgados, no máximo, até a próxima terça-feira (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) .

Hoje, foram confirmados:

Relações Institucionais - Alexandre Padilha Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias Ministério da Saúde - Nísia Trindade Ministério da Educação - Camilo Santana Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França Ministério da Tecnologia - Luciana Santos Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias Ministério da Cultura - Margareth Menezes Ministério do Trabalho - Luiz Marinho Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

Anteriormente, Lula já havia confirmado os nomes de cinco ministros . Outros, como o de Margareth Menezes e Luiz Marinho, também já tinham sido divulgados, mas ainda faltava o anúncio oficial:

Fazenda - Fernando Haddad

Defesa - José Múcio Monteiro

Casa Civil - Rui Costa

Justiça e Segurança Pública - Flávio Dino

Relações Exteriores - Mauro Vieira

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.