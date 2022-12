Reprodução 22/12/22 Aparecida Gonçalves é especialista em políticas públicas para mulheres

Aparecida Gonçalves foi nomeada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério das Mulheres. Ela já fazia parte da equipe transição do presidente eleito.

Mais conhecida como Cida Gonçalves, a especialista em gênero e violência contra mulher ocupou o cargo de secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma Roussef (PT).

Cida trabalha como consultora em políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica e dá palestras para prefeituras e governos estaduais para atuação na área. Com atuação na militância, Cida coordenou o processo de articulação e fundação da Central dos Movimentos Populares no Brasil.

Nos grupos de base, a Cida sempre fez parte dos cargos de direção estadual em Mato Grosso do Sul.



Ela chegou a se candidatar pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à deputada constituinte, em 1986, sendo a única mulher a disputar esse espaço.

Nos anos de 1988 e 2000, também foi candidata pelo PT à vereadora no Mato Grosso do Sul.

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente eleito anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023 e confirmou outros que ainda não tinham sido divulgados oficialmente.

Em pronunciamento, Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, vão se reunir ainda hoje após o almoço e os últimos nomes devem ser definidos e divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

