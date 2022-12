Lia de Paula/Agência Senado - 13.11.2012 Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo Lula

Márcio Costa Macêdo foi confirmado como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Macêdo assume a pasta a partir de janeiro de 2023.

O político é biólogo de formação pela Universidade Federal do Sergipe e foi eleito deputado federal em 2010.

Ele também já foi presidente dos Diretórios Municipal de Aracaju e Estadual de Sergipe do Partido dos Trabalhadores, além de ter sido secretário municipal de Participação popular de Aracaju e superintendente do Ibama em Sergipe.

Macêdo também já foi secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe entre 2007 e 2010, durante a gestão de Marcelo Déda, que era governador à época.

Mais tarde, em 2015, tornou-se tesoureiro do PT , ficando no posto até 2020. Agora, o futuro ministro é um dos vice-presidentes nacionais do partido liderado por Gleisi Hoffmann .

A Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR) é um ministério importante pela proximidade com a Presidência. Quem ocupa o cargo despacha de dentro do Palácio do Planalto — onde também estão abrigados a Casa Civil, a Secretaria de Governo (Segov), o Gabinete de Segurança institucional (GSI) e os Gabinetes do Presidente e do Vice-Presidente da República.

Márcio Macêdo já era cotado para assumir o posto e o burburinho em torno do nome dele começou a crescer nos últimos dias.

Anúncio de 16 ministros

O anúncio de Macêdo como futuro líder da pasta foi feito por Lula em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na manhã de hoje . Na ocasião, o presidente eleito confirmou mais 16 nomes que vão assumir ministérios de seu governo no próximo ano.

No entanto, todos os futuros chefes das pastas ainda não foram confirmados. De acordo com o petista, os 13 nomes restantes serão divulgados, no máximo, até a próxima terça-feira (27).

Hoje, foram confirmados:

Relações Institucionais - Alexandre Padilha Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias Ministério da Saúde - Nísia Trindade Ministério da Educação - Camilo Santana Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França Ministério da Tecnologia - Luciana Santos Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias Ministério da Cultura - Margareth Menezes Ministério do Trabalho - Luiz Marinho Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

Anteriormente, Lula já havia confirmado os nomes de cinco ministros . Outros, como o de Margareth Menezes e Luiz Marinho, também já tinham sido divulgados, mas ainda faltava o anúncio oficial:

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.