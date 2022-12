Reprodução/YouTube/Rede ABMES Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) de Lula

Nesta quinta-feira (22), o nome de Jorge Messias foi confirmado para assumir a Advocacia-Geral da União (AGU) no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , a partir de janeiro de 2023.

Procurador da Fazenda Nacional, carreira que integra a AGU , Messias faz parte da equipe de transição entre os governos do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , e o de Lula. No grupo, ele participou da parte técnica de transparência, integridade e controle.

Jorge Messias já atuou nas áreas jurídicas de três ministérios: o da Educação, Casa Civil e Ciência e Tecnologia. Em sua carreira política, também já foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) .

À época, ele ficou conhecido por ter sido citado em uma conversa entre Lula e Dilma que teve o áudio vazado e, devido à qualidade da gravação, pôde ser ouvido o nome "Bessias".

A conversa teve repercussão após ter sido grampeada no âmbito da Operação Lava Jato e divulgada pelo ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União).

Em evento de encerramento do trabalho do grupo técnico da transição, o futuro do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante , pediu à imprensa para se referir ao procurador por Messias, o sobrenome correto.

Entre outras funções, a AGU é responsável por fazer a defesa dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) em processos na Justiça e dar orientação jurídica relacionada a ações tomadas pelo governo federal, como portarias e licitações.

Messias, que terá status de ministro , também vai assessorar o futuro presidente, além de comandar a Advocacia-Geral da União e representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) .

Anúncio de 16 ministros

O anúncio de Messias como futuro líder da pasta foi feito por Lula em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na manhã de hoje . Na ocasião, o presidente eleito confirmou 16 nomes que vão assumir ministérios de seu governo no próximo ano.

No entanto, todos os futuros chefes das pastas ainda não foram confirmados. De acordo com o petista, os 13 nomes restantes serão divulgados, no máximo, até a próxima terça-feira (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) .

Hoje, foram confirmados:

Relações Institucionais - Alexandre Padilha Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias Ministério da Saúde - Nísia Trindade Ministério da Educação - Camilo Santana Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França Ministério da Tecnologia - Luciana Santos Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias Ministério da Cultura - Margareth Menezes Ministério do Trabalho - Luiz Marinho Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

Anteriormente, Lula já havia confirmado os nomes de cinco ministros . Outros, como o de Margareth Menezes e Luiz Marinho, também já tinham sido divulgados, mas ainda faltava o anúncio oficial:

