Reprodução / BandNews TV - 13.09.2022 Quem é Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Márcio França (PSB) para ser o futuro ministro de Portos e Aeroportos. A pasta vai ser recriada após ter sido incorporada ao Ministério do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Márcio França é formado em Direito e filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) há 34 anos. A carreira dele começou como vereador São Vicente, litoral de São Paulo em 1989. Ele foi prefeito por dois mandatos da cidade no final dos anos 90.

França também foi deputado federal por dois mandatos consecutivos em 2006 e 2010, além de secretário de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo, no governo de Geraldo Alckmin, em 2011.

Também foi eleito vice-governador de São Paulo e assumiu o comando do estado entre 2018 e 2019, após Alckmin renunciar para concorrer à Presidência.

França chegou a ser candidato ao governo de São Paulo em 2022, mas deixou a disputa para apoiar Fernando Haddad (PT) e tentar uma vaga no Senado.

Anúncios

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente eleito anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023 e confirmou outros que ainda não tinham sido divulgados oficialmente.

Em pronunciamento, Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, vão se reunir ainda hoje após o almoço e os últimos nomes devem ser definidos e divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.