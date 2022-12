Divulgação: PT - 02/10/2022 Wellington Dias (PT - PI) vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Social

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na manhã desta quinta (22) que escolheu o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) para chefiar o Ministério do Desenvolvimento Social, uma das pastas mais disputadas do novo governo e que é responsável por diversos programas sociais , como o Bolsa Família .

O futuro ministro, de 60 anos, é formado pela Universidade Federal do Piauí em letras portuguesas. Além disso, tem especialização em políticas públicas e governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Wellington Dias filiou-se ao PT em 1985 e foi presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí de 1989 a 1992. Governou o estado por quatro mandatos: foi eleito em 2003, 2010, 2014 e 2018.

Ele também foi presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e coordenou o Fórum Nacional de Governadores.

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente eleito anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023 e confirmou outros que ainda não tinham sido divulgados oficialmente.

Em pronunciamento, Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, vão se reunir ainda hoje após o almoço e os últimos nomes devem ser definidos e divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).

