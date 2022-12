Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 09.11.2022 Lula anuncia alguns ministros do futuro governo; confira quem são

O presidente eleito Luiz Inacio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), os nomes de ministros do futuro governo. São eles:

Fazenda: Fernando Haddad

Casa Civil: Rui Costa

Defesa: José Múcio Monteiro

Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino

Relações Exteriores: Mauro Vieira

Em discurso, Lula disse ter sido a transição "mais democrática" da história das transições de governo no país.



O anúncio foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo, que é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Segundo Alckmin, os relatórios finais dos grupos temáticos serão apresentados na semana que vem: "O relatório final terá um diagnóstico de cada área, alertas para os primeiros meses de governo, [...] as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, propostas de estrutura para cada área e ações prioritárias".

Mudança de planos

Lula decidiu antecipar o anúncio de alguns dos ministros. Na semana passada, o presidente eleito tinha dito que só revelaria o nome dos primeiros auxiliares após a cerimônia de diplomação.

"Tomei a decisão de apresentar alguns ministros e semana que vem eu apresentarei mais um pouco de ministros, e depois apresentarei mais", afirmou Lula.

Com os anúncios, Lula pretende acelerar o processo de transição em áreas sensíveis como Economia, Defesa, Justiça e Segurança Pública.

"A tarefa que lhes foi incumbida (aos ministros indicados hoje) será sempre mais difícil do que a tarefa que já cumpriram", disse.



