Segundo anúncio feito pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (9) , José Múcio Monteiro vai assumir o Ministério da Defesa a partir de janeiro de 2023.

Múcio , de 74 anos, é ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e vai integrar novamente a equipe ministerial de Lula . Antes de assumir o cargo no TCU por indicação do petista, o ex-deputado federal por Pernambuco também foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais no segundo mandato do presidente eleito.

O futuro ministro da Defesa , nascido em Recife (PE), é engenheiro civil e já foi deputado federal, secretário estadual, ministro de Estado e ministro do TCU até 2020, antes de se aposentar.

Ao longo da vida política, iniciada em 1970, Múcio já passou por diferentes siglas: PFL, PSDB e PTB.

Ele também já foi vice-prefeito e prefeito da cidade de Rio Formoso (PE) e, em seguida, secretário de Transportes, Comunicação e Energia do estado.

Por Pernambuco , Múcio teve cinco mandatos como deputado federal. Durante esse período, licenciou-se para assumir a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente de Recife.

Em 2007 — no segundo mandato de Lula —, ele também se licenciou para ser ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Múcio ficou à frente da pasta até 2009, quando foi indicado pelo petista para assumir o TCU — onde ficou por 11 anos.

Desde 2018 , ainda no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), o Ministério da Defesa é comandado por um general do Exército . A pasta, que voltará a ter um civil como titular, tem as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) como parte da estrutura.

No comando do ministério, Múcio terá como função melhorar a relação de Lula com os militares, que, em grande maioria, apoiaram o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), e inclusive tiveram participação de destaque em cargos na gestão do chefe do Executivo .

A escolha do futuro ministro, considerado um político moderado e conciliador, foi bem recebida pela ala militar.

