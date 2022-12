Reprodução Redes Sociais Geraldo Alckmin e Alexandre Padilha durante campanha de Lula

O deputado federal reeleito, Alexandre Padilha (PT), tem perfil progressista, consciliador e diplomático . Anunciado por Lula como novo ministro das Relações Institucionais, se afastará das atividades parlamentares no Congresso e passará a dar expediente em novo gabinete na Esplanada dos Ministérios .

Alexandre Padilha tem 51 anos, é médico infectologista e político brasileiro. O perfil da área da sáude faz com que desempenhe de forma fluida o trânsito entre esses setores, pois tem experiência na atuação com a sociedade civil e no meio político.

O médico é formado pela Unicamp e carrega no currículo cases de sucesso na vida como profissional da saúde e também no âmbito da gestão pública.

Antes de ser anunciado como novo ministro do governo Lula, Padilha já atuou em outras gestões como ministro e também concorreu a cargos públicos. Foi reeleito na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano pelo PT.

Outras recente atuação foi sua candidatura ao governo do estado de São Paulo em 2014. Padilha foi derrotado pelo então tucano Geraldo Alckmin (PSB) que hoje é vice eleito na chapa Lula.

Anteriormente a isso, atuou no governo Dilma Rousseff (PT) como ministro da Saúde e desempenhou um papel importante na criação do programa Mais Médicos , responsável por expandir os atendimentos no SUS a regiões antes não atendidas pelo sistema público de saúde do país.

Mais Médicos alcançou a marca de 18 mil profissionais da saúde em atuação

Realizou cerca de 60 milhões de atendimentos por meio do SUS (Sistema Único de Saúde)

A Secretaria de Relações Institucionais não é um ninho estranho ao novo ministro . No segundo governo de Lula, entre 2009 e 2010, Padilha assumiu a mesma pasta.

O médico também carrega no currículo a coordenação da implantação dos programas mais importantes dos governos petistas; Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Como ministro das relações institucionais deve recriar o 'Conselhão', reuniões periódicas entre o governo Lula e empresários de todas as regiões do país.

