Reprodução/MRE Mauro Vieira foi anunciado ministro das Relações Exteriores do governo Lula

Nesta sexta-feira (9), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou o embaixador e ex- ministro Mauro Vieira como o novo responsável pelo Ministério das Relações Exteriores na sua gestão, que se inicia a partir de janeiro de 2023.

Vieira assumiu o comando do Itamaraty duante o segundo governo Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016 e deixou o cargo após o processo de impeachment da presidente. Hoje em dia, o diplomata atua como embaixador do Brasil na Croácia.

Perfil

Mauro Vieira é bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Funcionário de carreira do Itamaraty, ele se formou em 1974 na academia diplomática brasileira, o Instituto Rio Branco.

Entre 1982 e 1985, o novo ministro atuou como embaixador na Missão do Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) em Montevidéu, Uruguai.

Nos anos seguintes, ele trabalhou na Embaixada do Brasil na Cidade do México, entre 1990 e 1992 e na embaixada do Brasil em Paris, de 1995 a 1999.

Entre os anos de 2003 e 2006, Vieira representou o Ministério das Relações Exteriores no Conselho de Administração da Itaipu Binacional.

O diplomata ocupou cargos de destaque no Itamaraty. Ele foi coordenador de Atos Internacionais; assessor do Secretário-Geral do ministério; assistente do chefe do Departamento Cultural; assessor de ministro das Relações Exteriores; chefe de Gabinete do secretário-geral; e chefe de Gabinete do ministro das Relações Exteriores.

Outra frente em que Vieira atuou foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde foi secretário-geral adjunto de Ciência e Tecnologia e no Ministério da Previdência e Assistência Social. Na época, ele atuou como Secretário Nacional da Administração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Voltando à carreira de embaixador, Vieira representou o Brasil na Argentina entre os anos de 2004 e 2010. Depois, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos até 2015. Em 2016, assumiu como representante do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), cargo em que ficou até 2020.

A indicação de Vieira para assumir a baixada do Brasil na Croácia aconteceu já no governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2020.

