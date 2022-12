Peter Ilicciev/Divulgação Primeira mulher a presidir a Fiocruz, Nísia Trindade foi condecorada por sua atuação na pandemia e fez grandes parcerias em busca de uma produção local de vacina contra a Covid-19

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que escolheu a atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nísia Trindade Lima, para assumir o Ministério da Saúde na sua gestão.

Em 2017, a cientista social se tornou a primeira mandatária mulher da história da Fiocruz em 116 anos, um marco na história da instituição. Agora, também deixa sua marca entre as gestões brasileiras ao ser a primeira mulher escolhida para comandar a Saúde.

Nos últimos anos, Nísia participou ativamente dos debates sobre a saúde pública no Brasil, por conta do trabalho da Fiocruz na produção de vacinas contra o coronavírus.

Quem é Nísia Trindade

Natural do Rio de Janeiro, Nísia tem 64 anos e é doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.

Antes, ela se graduou em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sua tese de doutorado, 'Um Sertão Chamado Brasil', conquistou o Prêmio de Melhor Tese de Doutorado em Sociologia no Iuperj.

A pesquisadora tem uma extensa carreira na Fiocruz, onde ingressou em 1987. De 1999 a 2005, Nísia foi diretora da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), unidade voltada para a pesquisa e memória em ciências sociais, história e saúde. Ela também atuou na Editora Fiocruz de 2006 a 2011, onde implementou a Rede SciELO Livros.

De 2011 a 2016, Nísia foi vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. Foi nesse período que ela contribuiu para a implantação de políticas de acesso aberto, visando tornar disponível toda a produção científica da instituição.

Foi em 2017 que Nísia assumiu a presidência da Fiocruz. Ela foi a primeira mulher a conquistar o cargo e atualmente exerce seu segundo mandato. Na pandemia, se destacou pela parceria com a Universidade de Oxford e a indústria farmacêutica AstraZeneca para produção local da imunizantes contra o coronavírus.

Em 2021, Nísia foi condecorada com o grau de Cavaleira da Ordem Nacional da Legião de Honra da França (Ordre National de la Légion d’Honneur), em reconhecimento ao seu trabalho nas áreas da Ciência e da Saúde, em particular pelas ações da instituição no enfrentamento da pandemia.

Lula anunciou outros ministros nesta quinta-feira

Além de Nísia, Lula anunciou outros 15 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023 e confirmou outros que ainda não tinham sido divulgados oficialmente, como Camilo Santana na Educação e Margareth Menezes na Cultura .

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

