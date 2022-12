Reprodução / CNN brasil - 13.12.2022 Cantora Margareth Menezes diz ter aceitado convite de Lula para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (13), a cantora Margareth Menezes confirmou ter aceitado o convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Cultura a partir de janeiro de 2023.

Nascida em Salvador , na Bahia , a também compositora tem mais de 35 anos de carreira e teve a indicação ao posto no governo Lula respaldada pela futura primeira-dama, a socióloga Rosângela Silva, a Janja .

Margareth Menezes da Purificação, de 60 anos, começou a cantar no coral da Igreja da Congregação Mariana da Boa Viagem antes de se tornar uma das maiores referências da música brasileira e do carnaval baiano. Sendo a mais velha de cinco irmãos, a artista ganhou uma guitarra aos 15 anos e, mais tarde, começou a cantar em bares de Salvador .

A estreia de Margareth nos palcos, porém, começou na atuação, ainda no grupo teatral da escola em que estudou em Boa Viagem, o Centro Integrado de Educação Luiz Tarquínio.

À época, a futura ministra fez parte do elenco de peças como "Ser ou não ser gente" (1980), no Teatro Vila Velha, em Salvador , e "Máscaras" (1981), de Menotti Del Picchia, sob a direção de Reinaldo Nunes, fundador da Companhia Baiana de Comédias.

Ela também participou da criação do Gran Circo Troca de Segredos, em 1983, nos moldes do Circo Voador e montado na Praia de Ondina.

Margareth deu início à carreira musical em 1986, aos se apresentar no Teatro Castro Alves. No ano seguinte, foi convidada pelo produtor Djalma Oliveira para interpretar "Faraó – Divindade do Egito", primeiro samba-reggae gravado no Brasil, que vendeu mais de 100 mil cópias.

O movimento ganhava destaque nacional, levando nomes de outros cantores, como Daniela Mercury e Carlinhos Brown . Em 1988, Margareth assinou contrato com a gravadora PolyGram e lançou seu primeiro álbum, que leva seu nome.

Já com renome nacional, ganhou destaque no exterior após abrir a turnê mundial do grupo Talking Heads em 1990. Naquele mesmo ano, seu terceiro álbum solo foi eleito pela Rolling Stone como um dos cinco melhores da world music do mundo.

Nos anos seguintes, Margareth lançou mais oito álbuns de estúdio e cinco ao vivo, recebendo diversas premiações nacionais e duas indicações ao Grammy e Grammy Latino . Em 2002, ela foi eleita uma das cem personalidades negras mais influentes do mundo pela Most Influential People of African Descent (MIPAD), instituição chancelada pela Organização das Nações Unidas (ONU) .

Fundadora do movimento Afropop Brasileiro, a futura chefe da Cultura foi nomeada embaixadora da cultura popular do Brasil pela Unesco no ano passado.

Após a vitória de Lula nas urnas , em outubro, Margareth foi anunciada para fazer parte do grupo técnico para a transição da Cultura e já era cotada para assumir o ministério.

Ministros de Lula

Na última semana, Lula divulgou os cinco primeiros nomes que vão assumir ministérios em seu governo no ano que vem. São eles:

A expectativa é que outros nomes, principalmente ligados à área da economia, sejam anunciados ainda hoje.

