Reprodução/Twitter Jader Filho será ministro de Lula

Jader Filho (MDB) deve ser anunciado como ministro das Cidades do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar é filho do senador Jader Barbalho ( MDB ) e irmão do governador reeleito do estado do Pará Helder Barbalho (MDB).



Filho foi chamado para se reunir com membros do governo de transição para definir alguns pontos, conforme revelou o blog Painel, da Folha de S.Paulo. O encontro que ocorrerá nesta terça-feira (27) deve defini-lo como futuro chefe da pasta que chegou a ser cogitada para ficar nas mãos de Simone Tebet, escolhida para ficar com o Ministério do Planejamento.

O MDB do Pará elegeu 9 dos 42 deputados da sigla, tornando-se a maior força do partido na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Inicialmente, a bancada emedebista na Casa não conseguia entrar em um consenso para indicar um nome a Lula.

Com a força paraense na Câmara, Helder Barbalho iniciou forte articulação para que seu irmão fizesse parte do núcleo de ministros do futuro governo petista. Jader Filho articulou com outros deputados para que seu nome representasse a legenda na gestão de Lula.

Ele telefonou para os parlamentares do MDB e convenceu a maioria a defendê-lo para cuidar do Ministério das Cidades, ficando à frente do deputado federal José Priante, também eleito pelo Pará.

Com a confirmação de Tebet no Planejamento, Lula decidiu aceitar a nomeação de Jader.

Lula e os ministros

O presidente eleito pretende anunciar os 16 ministros que faltam até quarta (28). Ele já revelou os nomes dos outros 21 profissionais que vão chefiar os ministérios.





1 - Fazenda - Fernando Haddad

2 - Defesa - José Múcio Monteiro

3 - Casa Civil - Rui Costa

4 - Justiça e Segurança Pública - Flávio Dino

5 - Relações Exteriores - Mauro Vieira

6 - Cultura - Margareth Menezes

7 - Trabalho - Luiz Marinho

8 - Educação - Camilo Santana

9 - Relações Institucionais - Alexandre Padilha

10 - Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo

11 - Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias

12 - Ministério da Saúde - Nísia Trindade

13 - Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck

14 - Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França

15 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Luciana Santos

16 - Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves

17 - Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias

18 - Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco

19 - Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida

20 - Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin

21 - Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho



