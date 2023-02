Reprodução/Twitter Pessoas sofrem com tempestades em São Sebastião (SP)

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo causaram um rastro de destruição. A tragédia começou na madrugada de domingo (19), e logo atingiu vários municípios da região, incluindo São Sebastião , onde a destruição foi ainda maior. O prefeito de São Sebastião (SP), Felipe Augusto, decretou luto oficial de sete dias a partir desta segunda-feira (20) . O catastrófico evento também afetou fortemente Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga .

Para ajudar você a entender o que está acontecendo, reunimos os principais pontos da tragédia.

Fortes chuvas

- De acordo com a Defesa Civil de São Sebastião, os volumes registrados pelos pluviômetros chegaram a 400 mm em lugares como Barra do Una, Juquehy, Camburi e Boiçucanga , mas há estações em que passaram de 600 mm em 24 horas.

Mortos, desaparecidos e desabrigados

- Até o momento foram 36 mortos em São Sebastião e uma criança em Ubatuba . Há dezenas de desaparecidos. Ao menos 40 pessoas estão desaparecidas no primeiro município citado . Em toda região são mais de 1.730 pessoas desalojadas e outras 766 desabrigadas , que foram encaminhadas a abrigos públicos.

Como andam os resgates



- As Forças Armadas estão ajudando a resgatar pessoas por vários meios, entre eles, com o uso de helicópteros .

- Centenas de bombeiros estão envolvidos no auxílio ao resgate e outras medidas humanitárias.

- A Defesa Nacional foi envolvida e mandou um grupo de técnicos no próprio domingo, com um complemento de especialistas que seguiu para o local hoje.

- O pessimismo sobre o resgate de pessoas desaparecidas já foi expressado pela Defesa Civil.

- Um grupo de pessoas formou uma 'corrente humana' para salvar crianças e bebês em São Sebastião.

Medidas das autoridades

- O governador Tarcísio de Freitas logo visitou as cidades afetadas pelas tempestades. Somado a isso, o governador anunciou que mudará o seu gabinete para o litoral .

- O presidente Lula liberou R$ 2 milhões para auxiliar na emergência local e anunciou estado de calamidade em seis municípios da região .

- Por sua vez, o presidente Lula sobrevoou a área atingida pelos temporais . A primeira dama, Janja, também se solidariza com famílias das vítimas . É um grande contraste em relação ao governo Bolsonaro, uma vez que o ex-presidente sequer encerrou férias durante fortes chuvas na Bahia , tampouco prestou solidariedade.

- O mesmo foi feito por uma ampla comitiva do governo federal .

- O presidente e o governador defenderam a união dos governos neste momento difícil. Além disso, Lula afirmou que é preciso construir casas para as pessoas afetadas pela tragédia .

- O Ministério da Saúde enviou remédios para o litoral norte de SP . Os kits atendem cerca de 4,5 mil pessoas durante um mês

Como você pode ajudar

- Saiba como doar para as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo; confira a lista de alimentos e objetos que você pode enviar . A Prefeitura de São Sebastião recomenda os seguintes itens:

O que doar?

- Água potável;

- Alimentos não perecíveis;

- Materiais de limpeza;

- Água sanitária;

- Roupas;

- Calçados;

- Itens de higiene pessoal;

- Roupas de cama;

- Fraldas infantis e adultas;

- Colchões;

- Móveis;

- Eletrodomésticos;

- Ração para pets.

Veja os pontos de bloqueio total ou parcial das vias atingidas

O maior ponto de alerta é o estado da rodovia Rio-Santos, dado que muitos trechos foram destruídos por completo. 'A gente não sabe o que sobrou da rodovia', diz o governador Tarcísio de Freitas.

Estradas liberadas

- A circulação pela serra antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-099) voltou ao normal depois de uma reavaliação de riscos.

- A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está com tráfego normal nos dois sentidos.

Bloqueio total

- A rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego (Rio-Santos) continua com bloqueio total na altura dos quilômetros 174 e 500 (metros). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, a alternativa para quem está depois de Toque-Toque (KM 140) no sentido São Sebastião é a Tamoios (SP-099) . Não há opção de tráfego entre Toque-Toque e Bertioga.

- Rio-Santos (SP-055) tem interdição total por queda de barreira entre os quilômetros 157 e 162. Somente quem está depois de Juquehy consegue seguir até Bertioga , os demais devem ir sentido São Sebastião e pegar a Tamoios.

- A Mogi-Bertioga (SP-098) está interditada totalmente entre os km 82 e 100. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, após a queda de uma barreira, e no Km 87, devido a uma erosão. As rotas alternativas são: sistema Anchieta/Imigrantes e as rodovias dos Tamoios e Oswaldo Cruz.

Bloqueio parcial

- A Rio-Santos (SP-055) tem operação pare e siga nos trechos entre São Sebastião e Ubatuba - km 140 ao 142

