Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo , foi para as cidades do litoral norte do estado que foram afetadas por tempestades neste domingo (19). O governante esteve nos locais junto com o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira.

Tarcísio vai sobrevoar as cidades de São Sebastião e Ubatuba , locais mais prejudicados pelas fortes chuvas. A expectativa é que o governador envie recursos para ajudar na reestruturação dos pontos atingidos pela tempestade.

A cidade de São Sebastião decretou estado de calamidade e, devido a isso, a suspensão do Carnaval no município. O balneário é um dos mais visitados do litoral norte do estado. Segundo a prefeitura, a declaração foi feita devido às fortes chuvas que caem sobre a região desde a madrugada de hoje.

De acordo com a Defesa Civil de São Sebastião, os volumes registrados pelos pluviômetros chegaram a 400 mm em lugares como Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga, mas há estações em que passaram de 600 mm em 24 horas.

O nível elevado de chuvas causou deslizamentos, desabamentos e alagamentos em vários pontos do município. O acesso à cidade também foi bloqueado, o que inclui vários trechos da rodovia Rio-Santos.

Prefeito pediu colaboração dos moradores

Em suas redes sociais, por volta das 5 horas da madrugada, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, pediu a colaboração da população. "O momento é extremamente difícil aqui, as equipes da Defesa Civil estão mobilizadas", disse o político.

Batizado como Carnamar, o evento carnavalesco teve a interrupção anunciada logo pela manhã, uma decisão acompanhada da declaração do estado de calamidade pública.





