O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em São Sebastião , no litoral Norte de São Paulo , nesta segunda-feira (20). O chefe do Executivo federal foi para a cidade para ver os prejuízos causados pelas tempestades que atingiram o local no fim de semana.

Às 10h15, o governante chegou na Base Aérea de São José dos Campos (SP) e foi em um helicóptero do Exército para ir a São Sebastião. Ele sobrevoou regiões atingidas pelas tempestades.

Ao chegar no município, ele se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o prefeito Felipe Augusto (PSDB). Os três se comprometeram a trabalhar em conjunto para resolver os problemas do município.

Estado de calamidade

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional , Waldez Góes (União Brasil), comunicou que seis municípios do litoral Norte de São Paulo estão em estado de calamidade pública. Essas cidades foram afetadas por tempestades ao longo do fim de semana.

Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião sofreram com chuvas extremas, causando transtornos na região. Ao longo de domingo (19), ocorreram causaram deslizamento de terra, bloqueio de rodovias, queda no fornecimento de água e energia e mortes.

"Já estamos com equipes técnicas trabalhando no plano de reconstrução e prestando assistência humanitária às vítimas. Estão sendo distribuídos cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza das residências, kits dormitório, água e refeições", afirmou o ministro, em seu perfil nas redes sociais.

"Nos próximos dias, iremos trabalhar na reconstrução de pontes, prédios públicos, unidades habitacionais e de toda a infraestrutura pública afetada", completou Waldez Góes.

Vítimas

Subiu para 36 o número de mortos em decorrência das chuvas no litoral norte paulista. Somente em São Sebastião, 35 pessoas morreram após temporais devastarem a cidade. Em Ubatuba, há uma vítima. A última atualização é da noite desse domingo (19).

Segundo dados do governo de São Paulo, mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas em que vivem no litoral após as tempestades. Até as 19h de ontem, foram contabilizadas 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados, que foram encaminhados a abrigos públicos.

Para ajudar as pessoas que foram afetadas pelos estragos da chuva , prefeituras e Organizações Não-Governamentais (ONGs) estão arrecadando doações em dinheiro ou itens básicos.

Veja como ajudar:

Para quem mora na região, a Prefeitura de São Sebastião está arrecadando itens pessoalmente.

O que doar?

- Água potável;

- Alimentos não perecíveis;

- Materiais de limpeza;

- Água sanitária;

- Roupas;

- Calçados;

- Itens de higiene pessoal;

- Roupas de cama;

- Fraldas infantis e adultas;

- Colchões;

- Móveis;

- Eletrodomésticos;

- Ração para pets.

Para saber mais detalhes, clique no link aqui.





