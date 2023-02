Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros fazem buscas no litoral de São Paulo

Na manhã desta segunda-feira (20), um comitiva federal vai a São Paulo para disponibilizar apoio às regiões afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte do estado.

Após o temporal que atingiu as cidades, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) enviou uma equipe da Defesa Civil Nacional à região, para prestar apoio aos municípios afetados

O ministro Waldez Góes e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, estarão in loco para apoiar e orientar as Defesas Civis locais e prestar solidariedade às vítimas.

Desde o último sábado (18), principalmente as regiões de São Sebastião e Ubatuba foram assoladas pelas chuvas fortes.

Nesse domingo (19), Góes conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diversos outros ministros e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas , para acompanhar a situação das regiões afetadas. O Ministério da Defesa também foi acionado para conduzir as ações de desobstrução das vias, que foram total ou parcialmente interditadas .

Góes afirmou que a prioridade, no momento, é o resgate das vítimas. Segundo o último boletim divulgado pelo governo de São Paulo na noite de ontem, o número de mortos em decorrência das chuvas já subiu 36 .

"É uma situação muito difícil para a população. Estamos trabalhando o mais rápido possível nas ações de resposta", disse o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff.

As cidades de Ubatuba , São Sebastião , Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga foram as mais afetadas pelo temporal.

“É uma chuva significativa, algo que se sobrepõe a qualquer capacidade de sistemas de drenagem, de rios. Impacta severamente quanto à questão de escorregamento de terra. Os modelos de previsão de tempo indicavam isso”, afirmou o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun.

Agora, a Defesa Civil opera em alerta máximo. A orientação para os moradores das regiões atingidas é que se inscrevam nos serviços de alerta, enviando um SMS para o número 40199, para receberem um aviso em caso de desastre. Além disso, é importante se atentar aos outros canais de comunicação da Defesa Civil, como o Twitter , e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.