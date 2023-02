Reprodução / Instagram Prefeitura de São Sebastião - 19.02.2023 Estragos após chuvas em São Sebastião

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu que os turistas deixem a região do litoral de São Paulo para aliviar a pressão nas áreas mais afetadas pelas chuvas . O governo fez a liberação do trecho da Rodovia Rio-Santos até a Barra do Sahy.

Instrução do Governador

"Quem puder se deslocar em direção à capital, a outros pontos do estado, até outros estados, que faça pegando a Rio-Santos da Barra do Sahy em direção a São Sebastião, para que daí possa pegar a [Rodovia] Tamoios e seguir viagem", completou o governador.

Para Freitas é importante agir agora já que a previsão do tempo prevê pequena trégua no volume de chuvas para a região. A situação das estradas e do fluxo intenso de veículos para deixar o litoral provocou trânsito intenso nas vias que ligam a costa à capital.

"A gente tem que aproveitar a condição climática, que tá favorável, e nós não podemos perder essa janela de tempo para fazer esse deslocamento. Então, quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão naquelas regiões."

A Mogi-Bertioga está completamente bloqueada e não há previsão para ser liberada. A principal alternativa entre o litoral norte de SP e São Paulo é a Rodovia dos Tamoios (SP-99), que está liberada.

