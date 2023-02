Reprodução São Sebastião foi o primeiro município que declarou calamidade pública

As intensas e destrutivas chuvas do Litoral Norte de São Paulo continuam na região. Para ajudar no auxílio das vítimas, a Defesa Civil Nacional está enviando quatro profissionais do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) hoje, segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Como São Sebastião foi a primeira cidade a decretar calamidade pública , os agentes vão seguir antes para lá, mas também auxiliarão os demais municípios da região. Outra equipe de quatro pessoas será enviada amanhã (20).

O Ministério da Defesa pode ser envolvido nas ações de desobstrução das vias, um trabalho que terá que ser feito em inúmeros trechos da rodovia Rio-Santos, Tamoios e Mogi-Bertioga .

O grupo de hoje é formado por profissionais dos estados de Alagoas e Minas Gerais. Todos estão viajando por via aérea, farão conexão no aeroporto de Guarulhos (SP) e logo estarão no município litorâneo. Os técnicos trabalharão com membros da secretaria e do governo de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas visitou as cidades afetadas .

Amanhã, segundo a secretaria informou ao portal iG, o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Woff , visitará a região e será acompanhado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .