Reprodução Redes Sociais Frente fria se aproxima do litoral de SP

As fortes e prolongadas chuvas atingem todo o litoral de São Paulo desde o sábado (18), no início do feriado de Carnaval. As praias com maior volume de chuva são São Sebastião e Bertioga, no Litoral Norte, e Peruíbe e Guarujá, no Litoral Sul, segundo a Defesa Civil.



Há alagamentos e casas inundadas e a chuva ainda persiste em quase toda a região neste domingo (19) Juquehy, em São Sebastião , enfrenta problemas com ruas e casas alagadas. Já chove há mais de oito horas na região.

🚨 BREAKING NEWS | Chuva excepcional atinge o litoral norte do estado de SP entre a noite e madrugada deste domingo (19/02). A chuva ainda segue em diversos pontos e volumes já excedem os 600 mm em menos de 24 horas em cidades como Bertioga e São Sebastião. pic.twitter.com/5UQ3XhPwOZ — Amantes do Tempo (@amantesdotempo) February 19, 2023

Nas redes sociais, moradores e turistas compartilharam vídeos de alagamentos, casas inundadas pelas águas e carros submersos.

Reprodução São Sebastião no litoral norte sofre com enchentes e alagamentos neste fim de semana de carnaval

As praias de Bertioga e São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo , sofreram com cerca de 400 milímetros de chuva nas últimas oito horas, segundo a Metsul.

Apenas entre 00h e 01h, São Sebastião teve no entorno de 100 milímetros de de chuva. A previsão para fevereiro inteiro em municípios como Ilhabela e São Sebastião é de 303 mm.

06:27-Chuva persiste entre Peruibe e Bertioga. Atinge cidades vizinhas. Em caso de inclinacao diferente dos muros, saia do local. Como proceder: https://t.co/x5QtwiRvIa #DefesaCivilProtegeVoce pic.twitter.com/0SqWvNiVPU — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) February 19, 2023

A prefeitura de São Sebastião colocou a cidade em de "alerta máximo" e recomendou que a população procure a Defesa Civil, caso necessário.

Em Bertioga, as festividades de carnaval foram adiadas em alguns lugares, como Chácaras e Boraceia.

No Litoral Sul, a prefeitura de Guarujá também acionou o "alerta vermelho" para evitar possíveis ocorrências causadas pelas chuvas.

A Defesa Civil de São Paulo já havia sinalizado na sexta-feira os alertas para o Litoral Norte, destacando a região com as maiores previsões de chuvas — e com as maiores preocupações.

A Defesa Civil conta com o aplicativo Alerta SP e emite comunicados conforme surgem novos avisos e alertas. Você também pode se cadastrar para receber SMS's pelo número 40199. Em caso de emergência ligue para o número 199.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.