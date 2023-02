Reprodução / TV Globo - 19.02.2023 Chuva forte atinge cidades no litoral de São Paulo, no feriado de Carnaval

Subiu para 36 o número de mortos em decorrência das chuvas no litoral norte de São Paulo. Somente em São Sebastião , 35 pessoas morreram após temporais devastarem a cidade . Em Ubatuba , há uma vítima.

A última atualização é da noite desse domingo (19).

Uma das vítimas, uma menina de 7 anos, morreu soterrada por uma pedra de duas toneladas na madrugada de ontem, em Ubatuba . Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos foi atingida por uma árvore e não resistiu.

Segundo dados do governo de São Paulo , mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas em que vivem no litoral após as tempestades. Até as 19h de ontem, foram contabilizadas 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados, que foram encaminhados a abrigos públicos.

Ainda ontem, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, que foram impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região.

Em São Sebastião, há pessoas ilhadas, desaparecidas e embaixo de escombros . O prefeito Felipe Augusto disse que as equipes de salvamento encontram dificuldades para os acessar os locais em que as casas desmoronaram .

"Diversas casas desmoronaram, muitas pessoas ainda estão debaixo dos escombros. As equipes de busca e salvamento não estão conseguindo acessar diversos locais. A situação é muito caótica", contou Felipe Augusto em transmissão online nesse domingo.

Além das mortes, o temporal causou destruição, pontos de alagamento e deslizamentos, fazendo com que algumas vias de acesso às regiões fossem interditadas total ou parcialmente, por risco de queda de barreiras .

O tempo ainda chuvoso e com neblina também faz com que helicópteros da Polícia Militar não consigam chegar aos locais afetados. Muitos moradores buscam por desaparecidos por conta própria.

Para ajudar no resgate das vítimas em São Sebastião, aeronaves do Exército serão enviadas ao litoral norte de SP. Mais de 100 bombeiros estão empenhados na busca de atingidos pelas chuvas.

