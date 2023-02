Reprodução / Instagram Prefeitura de São Sebastião - 19.02.2023 Resgates de sobreviventes e corpos está sendo executado por várias forças públicas

As buscas por sobreviventes e as operações de resgate foram retomadas na manhã desta terça-feira (21) . O número de mortes da tragédia subiu para 44 pessoas , sendo 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba .

De acordo com o governo estadual de São Paulo, sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento . São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças.

A Secretaria de Estado da Saúde informa que foram atendidos 18 adultos e cinco crianças , até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, seis estão em estado grave e 13 estáveis. Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e outras duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris, unidade de saúde em Guarulhos (SP).

Os esforços de resgate se concentram em bairros mais atingidos, principalmente, nos da costa sul de São Sebastião, entre eles, a Vila do Sahy , região que teve o maior número de vítimas.

Outro bairro severamente afetado pelo desastre foi Juquehy . Entre segunda (20) e terça (21), o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra no local. O bairro é afastado e seus acessos por terra estão bloqueados devido ao desastre.

Mais de 500 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do Governo do Estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, realizam os trabalhos, de acordo com o governo de São Paulo.

Ainda de acordo com o governo estadual, o Comando de Aviação da Polícia Militar e o Exército Brasileiro ampliaram o número de aeronaves dedicadas aos trabalhos de resgate, salvamento e identificação das vírtimas. Atualmente, 14 helicópteros estão à disposição . As aeronaves têm a vantagem de chegar a locais de difícil acesso.

Situação das estradas



Além de fazer a busca de vítimas, as equipes de resgate também trabalham para desobstruir a rodovia Rio-Santos e possibilitar o acesso por terra. No momento, são dois os pontos de interdição total — Guaecá e Praia Preta —, e outros 10 com bloqueios parciais após deslizamentos de terra, entre eles, o trecho de Maresias.



A Mogi-Bertioga continua totalmente bloqueada e não tem previsão de liberação. A rota alternativa entre o litoral e São Paulo é a Rodovia dos Tamoios (SP-99), que já foi liberada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .