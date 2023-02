Reprodução/Redes sociais - 20.02.2023 Alagamento em São Sebastião (SP)

O prefeito de São Sebastião (SP), Felipe Augusto, decretou luto oficial de sete dias a partir desta segunda-feira (20) por conta das tragédias causadas pelas fortes chuvas. O município é o mais atingido pelas tempestades no litoral norte paulista, e já registrou 35 óbitos .



"O Poder Público Municipal não pode deixar de manifestar seu profundo pesar, desolação e tristeza, prestando suas condolências aos familiares e amigos das pessoas vitimadas", declarou o prefeito.

Mais cedo, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Sebastião chorou por conta da tregédia.

No momento, pelo menos 40 pessoas estão desaparecidas na cidade, e as buscas continuam. As fortes chuvas começaram ainda no sábado (18), destruindo ruas, avenidas, casas e comércios do litoral norte de SP.

Em toda a região, mais de 1,7 mil pessoas estão desalojadas . Em São Sebastião, os serviços de água, luz e telefonia estão comprometidos em razão de queda de postes, além do carreamento de sedimentos para estações de tratamento de água, comprometendo sua qualidade, informou a prefeitura.



