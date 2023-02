Reprodução Moradores de São Sebastião (SP) fazem 'corrente humana' para salvar crianças

Novos vídeos de São Sebastião (SP) continuam a emocionar os espectadores. É o caso de um vídeo divulgado por Felipe Augusto, prefeito da cidade. Nele, moradores formam uma 'corrente humana' para salvar bebês e crianças novas. Afetados pelas inundações e deslizamentos, os cidadãos passam de mão em mão as vítimas.

A corrente humana se deu em um bairro profundamente afetado pela tragédia que se abateu sobre a cidade e também por toda a região. Castigadas pelo temporal, as crianças foram resgatadas graças à corrente.

Mais de uma dezena de pessoas participaram da ação, todas com os pés atolados na lama que escorreu pelas ruas e encostas.

Imagens tristes da tragédia aqui em São Sebastião/SP pic.twitter.com/n9yIDl92CH — Prefeito Felipe Augusto (@prefeitoFA) February 19, 2023

De acordo com informações do governo do Estado de São Paulo, subiu para 36 o número de óbitos do município , todos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade e outras da região desde a madrugada de domingo (19). Uma outra pessoa morreu em Ubatuba.

Além do número fúnebre, outros 40 cidadãos estão desaparecidos somente em São Sebastião . Os resgates estão sendo auxiliados por helicópteros das Forças Armadas e por um grande efetivo de bombeiros e outros especialistas.

As Forças Armadas e o governo federal enviaram ajuda para a região, com direito à visita do presidente Lula e de outras autoridades .

