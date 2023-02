Reprodução CNN Brasil - 20.02.2023 Chuva deixa rastro de destruição no litoral norte de São Paulo

Após as fortes chuvas atingirem o litoral norte de São Paulo , trechos importantes de rodovias continuam total ou parcialmente interditados. Segundo a última atualização do governo estadual, a circulação pela antiga serra da Rodovia dos Tamoios (SP-099) voltou ao normal depois de uma reavaliação de risco.

A Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055), no entanto, continua com bloqueio total na altura dos quilômetros 174 e 500 (metros).

De acordo com o governo de São Paulo , uma equipe esteve nas regiões atingidas e avalia as obras emergenciais necessárias para a recuperação da Mogi-Bertioga, que está parcialmente interditada.

Caso o deslocamento seja necessário, os motoristas devem usar rotas alternativas das rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150), informou o Departamento de Estradas e Rodagem.

Ainda na área da Mogi-Bertioga, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios ainda está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy — devido à queda de uma barreira no km 174+500 (metros) da SP-055, na Praia do Juquehy.

Veja os principais bloqueios:

Bloqueio total

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055): altura do Km 174 +500 (metros) – queda de barreira e também Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores

Bloqueio Parcial

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055):

Km 188 – erosão; Km 180 – queda de árvore; Km 237 – queda de barreira; Km 066 – queda de barreira; Km 084 – queda de árvore; Km 095 – alagamento; Km 061 – queda de barreira; Km 95 ao 96 – queda de barreira; Km 116 – queda de barreira; Km 164 – queda de barreira;

Mogi-Bertioga:

A rodovia, que faz importante ligação entre a região metropolitana e o litoral , segue interditada, devido ao rompimento de tubulação na altura do km 82, em Biritiba Mirim.

Também há interdição parcial nos km 90 e 91, após a queda de uma barreira, e no Km 87, devido a uma erosão.

Vítimas

Subiu para 36 o número de mortos em decorrência das chuvas no litoral norte paulista. Somente em São Sebastião, 35 pessoas morreram após temporais devastarem a cidade. Em Ubatuba, há uma vítima. A última atualização é da noite desse domingo (19).

Segundo dados do governo de São Paulo, mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas em que vivem no litoral após as tempestades. Até as 19h de ontem, foram contabilizadas 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados, que foram encaminhados a abrigos públicos.

