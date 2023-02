Divulgação/Exército Brasileiro Exército enviar mais quatro helicópteros a São Sebastião

O Exército Brasileiro enviou, neste domingo (20), outros quatro helicópteros operacionais de resgate a São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A região sofre com os danos provocados pelas chuvas que provocou enchentes, alagamentos, desmoronamentos de casas e deslizamentos de terra, levando a diversas morte e queixas de pessoas desaparecidas.

Militares registraram o momento em que um homem foi resgatado em cima de uma pedra, ilhado entre escombros de um deslizamento de terra e o mar, completamente na com o marrom da lama.

🚨 URGENTE: Mais de 500 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do Governo de SP, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, seguem empenhadas nas ações de resgate, salvamento e identificação das vítimas. pic.twitter.com/KnuItiSYq4 — O Cussigh🗯🌟🌟🌟🇧🇷 (@OCussigh) February 20, 2023

Ao todo, 10 aeronaves da Força Aérea Brasileira atuam na região com a missão de resgatar pessoas desaparecidas que podem estar 'ilhadas' em locais com acesso restrito, sob escombros ou em qualquer situação de risco.

De acordo com a Defesa Civil , a cidade de São Sebastião é a mais afetada do litoral norte de São Paulo e c ontabiliza pelo menos 40 pessoas desaparecidas . São 36 pessoas estão desaparecidas em Barra do Sahy e outras quatro em Juquehy. Os deslizamentos provocaram a morte de 40 pessoas , mas os números de fatalidades ainda estão em atualização .

Segundo dados do governo de São Paulo, mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas após mais de 36 horas de tempestades . Até às 19h de ontem, foram contabilizadas 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados , que foram encaminhados a abrigos públicos.

O Exército Brasileiro enviou um total de 240 homens para dar suporte às equipes locais e voluntários que ajudam nas buscas por pessoas desaparecidas. O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, esteve no local acompanhando a coordenação das equipes das forças públicas da cidade, Estado e União.

