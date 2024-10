Montagem iG / Imagens: Divulgação / Gilton Rosas e Junior Pio/Alece Emília Corrêa (PL) foi eleita em Aracaju e Evandro Leitão (PT) foi eleito em Fortaleza

O Partido Liberal (PL), que é o do ex-presidente Jair Bolsonaro , obteve vitória em duas das nove capitais que disputava a eleição, enquanto o Partido dos Trabalhadores (PT) — legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — conquistou somente uma capital entre as quatro que concorria.

O PL conseguiu vencer em Cuiabá (MT) e Aracaju (SE) . Já o PT, ganhou somente em Fortaleza (CE), em uma disputa acirrada contra o PL, inclusive, com André Fernandes. Apesar de ter conseguido apenas uma vitória, o resultado é melhor do que na eleição passada, quando o partido não venceu em nenhuma cidade.

O partido de Lula , por outro lado, perdeu em Porto Alegre (RS), Natal (RN) e Cuiabá (MT) .

Já o PL , perdeu em Fortaleza (CE) , Belo Horizonte (MG) , em João Pessoa (PB) , em Belém (PA) , em Manaus (AM) , em Palmas (TO) , e em Goiânia (GO) , mas venceu em Cuiabá, com o deputado federal Abílio Brunini (PL) , e em Aracaju, com Emília Corrêa (PL) .

