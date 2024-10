Reprodução/Twitter @DavidAlmeidaAM David Almeida foi eleito prefeito de Manaus

Após uma disputa extremamente acirrada, David Almeida (Avante) foi reeleito prefeito de Manaus (AM), com 54,59% dos votos válidos, neste domingo (27). Seu adversário, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), saiu derrotado com 45,41% dos votos.

Veja o resultado:

David Almeida (Avante): 54,59%

Capitão Alberto Neto (PL): 45,41%

Primeiro Turno

No primeiro turno, Almeida obteve 354.596 votos, que equivalem a 32,16% dos votos válidos, enquanto Neto recebeu 24,94%, com 275.063 votos.

O comparecimento total foi de 1.165.986 eleitores, que corresponde a 80,63 % do eleitorado. Foram registrados 28.187 votos em branco (2,42%) e 35.066 nulos (3,01%), com 280.136 abstenções, que totalizam 19,37%.

Veja quem são os candidatos

David Almeida lançou sua candidatura à reeleição à Prefeitura de Manaus em junho. Ele já foi eleito deputado estadual no Amazonas em 2006, 2010 e 2014. Ainda na esfera pública, ele ocupou interinamente a cadeira de Governador do estado em 2017, e em 2020 foi eleito prefeito de Manaus.

Nascido em Manaus, o candidato é bacharel em Direito, formado pela Universidade Luterana de Manaus (Ulbra).

Alberto Neto tem 42 anos, e lançou a pré-candidatura a prefeito de Manaus em maio. Ele é capitão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e foi eleito deputado federal em 2018, sendo reeleito para o cargo em 2022.

Nascido no Ceará, Neto é bacharel em Segurança Pública e em direito, e tem pós-graduação em Gestão Pública, Ciências Jurídicas e docência no Ensino Superior.

