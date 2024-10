Reprodução / Instagram Sandro Mabel vence eleições em Goiânia (GO)





Sandro Mabel (União) venceu o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Goiânia neste domingo (27), com 55,53% dos votos, de acordo com apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , contra 44,47% de Fred Rodrigues (PL).

A apuração dos votos mostrou um cenário competitivo entre Sandro Mabel (União) e Fred Rodrigues (PL), apesar do empresário ter apresentado vantagem nas principais pesquisas de opinião.

Sandro, que era o candidato mais rico nas capitais, foi deputado federal em três vezes consecutivas, mas deixou o Congresso Nacional em fevereiro de 2015. Em 2016, foi nomeado assessor especial da presidência da República do então presidente Michel Temer (MDB).

Já Fred ganhou popularidade em Goiás quando defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e se colocou como uma liderança de direita. Atualmente, é deputado estadual.

Confira os números abaixo:

Sandro Mabel (União): 55,53%

Fred Rodrigues (PL): 44,47%

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.