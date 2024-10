Divulgação/Câmara dos Deputados Paulinho Freire (União), com 30 anos na política, recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro

O deputado federal Paulinho Freire (União Brasil), de 59 anos, foi eleito pela primeira vez como prefeito de Natal, capital do Rio Grande do Norte, ao obter 55,34% dos votos válidos nesse segundo turno . Freire, que conquistou 222.661 votos no segundo turno das eleições neste domingo (27), recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha.



A também deputada federal Natália Bonavides (PT), de 35 anos, apoiada pelo presidente Lula, estava na disputa no segundo turno e obteve 44,66% dos votos válidos.

No primeiro turno, Freire, apoiado pelo atual prefeito Álvaro Dias, obteve 44,08% dos votos, contra 28,45% de Natália Bonavides (PT). Conheça um pouco mais sobre os dois políticos que disputaram o segundo turno das eleições em Natal:

Paulinho Freire (União Brasil)

Paulo Eduardo da Costa Freire, conhecido como Paulinho Freire, é empresário, natural de Natal (RN) e tem 59 anos. Atua na política potiguar há mais de 30 anos. Em 1992, foi eleito para o primeiro de seis mandatos como vereador. De 1997 a 2002, ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal.

Em 2002, chegou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Em 2008, se elegeu vice-prefeito de Natal e foi eleito prefeito no pleito seguinte. Em 2022, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados. Paulinho Freire teve como candidata a vice-prefeita a ex-secretária de Saúde de Natal, Joanna Guerra (Republicanos).

Concorreu pela coligação Bora Natal, integrada pelos Republicanos, pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), pelo Progressistas (PP), pelo Podemos (Pode), pelo Solidariedade, pelo Partido Liberal (PL) e pelo União Brasil.

Natália Bonavides (PT)

Natália Bonavides, natural de Natal (RN), tem 36 anos e é advogada. Ainda na graduação de Direito, se engajou no movimento estudantil, onde deu início à atuação política. Fundou o projeto Escritório Popular, que presta assessoria jurídica a movimentos sociais, e foi advogada do MST.

Em 2016, venceu as eleições locais e chegou à Câmara Municipal. Nas Eleições 2018, foi eleita deputada federal e reeleita em 2022, sendo a mais votada do Rio Grande do Norte. Natália Bonavides foi candidata a prefeita de Natal em 2022 na chapa com o vereador Milklei Leite (Rede) como concorrente a vice.

Concorreu pela coligação Natal Merece Mais, integrada pela Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PCdoB/PV), pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .