Divulgação/Emília Correa Emília Corrêa (PL) foi a segunda vereadora mais votada em 2020

A vereadora Emília Corrêa (PL) , de 62 anos, foi eleita pela primeira vez como prefeita de Aracaju, capital do Sergipe. No segundo turno das eleições deste domingo (27), Emília obteve 57,46% dos votos válidos, contra 42,54% do adversário Luiz Roberto (PDT) .

Foi mais uma capital onde as bases de apoio simbolizaram a polarização nacional: a candidata do PL, que saiu vitoriosa, foi apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto o candidato do PDT foi apoiado pelo presidente Lula .

No primeiro turno, Emília Corrêa obteve 41,6% dos votos válidos, liderando a disputa pela prefeitura da capital sergipana; Luiz Roberto havia conseguido 23,8% no pleito.

Com 158 mil votos, Emília se torna prefeita da cidade pela primeira vez. O vice-prefeito será Ricardo Marques (Cidadania). Conheça um pouco mais sobre os dois candidatos que disputaram o segundo turno das eleições em Aracaju:

Emília Corrêa (PL)

Emília Corrêa tem 62 anos e é natural de Lagarto (SE), mas reside em Aracaju desde criança. É advogada, defensora pública aposentada, comunicadora de rádio e TV. Está em seu segundo mandato como vereadora da capital sergipana, sendo a segunda mais votada em 2020.

Nas eleições de 2024, concorreu pela coligação Por Uma Nova Aracaju, formada pelo Partido Liberal (PL), pelo Agir e pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania). Ricardo Marques (Cidadania) é seu candidato a vice.

Luiz Roberto (PDT)

Luiz Roberto Dantas de Santana, de 59 anos, é natural de Aracaju (SE). Gestor público, é advogado e secretário de Desenvolvimento Urbano do governo de Sergipe. Foi servidor do Ministério da Fazenda e também trabalhou na Petrobras, onde se aposentou.

Também foi líder da Emsurb, empresa responsável pela coleta de lixo, manutenção de parques e vias de Aracaju. Sem mandatos eletivos, disputou, pela primeira vez, o cargo de prefeito de Aracaju pela coligação Pra Aracaju Avançar de Verdade (PP/PSD/Republicanos/Solidariedade/PSB/PDT). Seu vice foi Fabiano Oliveira (Progressistas).

