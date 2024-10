Reprodução / Instagram Igor Normando (MDB) é eleito em Belém (PA)

O candidato Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito de Belém (PA), com 56,36% dos votos válidos, neste domingo (27). Seu adversário, o deputado federal Delegado Eder Mauro (PL), obteve 43,64% dos votos e perdeu.

Veja o resultado:

Igor Normando (MDB): 56,36%

Delegado Eder Mauro (PL): 43,64%

Primeiro Turno

No primeiro turno, Igor obteve 359.904 votos, que equivalem a 44,89% dos votos válidos, enquanto Del. Eder Mauro recebeu 31,48%, ou seja, 275.063 votos.

O comparecimento total foi de 843.514 eleitores, que corresponde a 79,86% do eleitorado. Foram registrados 16.307 votos em branco (1,93%) e 25.373 nulos (3,01%), com 212.737 abstenções, que totalizam 20,14%.

Veja quem são os candidatos

Igor Wander Centeno Normando, de 37 anos, ocupa o cargo de deputado estadual pelo Pará desde 2019. O candidato iniciou sua militância política aos 15 anos no movimento estudantil, quando atuava como dirigente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES).

Em 2008, foi vice-presidente dos Estudantes do Pará e foi eleito dirigente da entidade máxima dos Estudantes no Brasil (UNE). Eleito vereador de Belém em 2012, aos 24 anos, foi reeleito no pleito seguinte pelo PHS. Filiou-se ao Podemos em 2019. Em 2024, deixou a sigla e migrou para o MDB.

Éder Mauro Cardoso Barra, 63 anos, conhecido como Delegado Éder Mauro, é um delegado de polícia filiado ao Partido Liberal (PL). Hoje, é deputado federal pelo Pará.

Ele atuou como delegado da Polícia Civil por 30 anos, entre 1984 e 2014, ano em que disputou um cargo político pela primeira vez e foi eleito deputado federal pelo Pará. Filiado ao PSD à época, assumiu o cargo em fevereiro de 2015. Em 2016, disputou a Prefeitura de Belém e terminou o pleito em terceiro lugar. Em 2018, foi novamente eleito deputado federal pelo Pará e reeleito na eleição seguinte.

