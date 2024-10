Reprodução - Junior Pio/ALECE Evandro Leitão é eleito prefeito de Fortaleza





Em uma das disputas mais acirradas do segundo turno, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) venceu as eleições para prefeitura de Fortaleza , capital do Ceará, com 50,37% dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas. Seu adversário, André Fernandes (PL), obteve 49,63% dos votos.

716.133 eleitores votaram no candidato do PT, apoiado pelo presidente Lula. É a primeira vez que Evandro, de 57 anos, concorre e vence as eleições para o cargo de prefeito da capital cearense. Com isso, ele deixa seu mandato como deputado estadual do Ceará. Confira como os eleitores de Fortaleza votaram neste domingo (27):

Votos no segundo turno:

Evandro Leitão (PT): 716.133 votos (50,38%)

André Fernandes (PL): 705.295 votos (49,62%)

Evandro Leitão vai ter como vice Gabriella Aguiar, médica geriatra eleita deputada estadual em 2022.

Conheça um pouco mais sobre os candidatos que disputaram o segundo turno das eleições de 2024 para prefeitura de Fortaleza:



Evandro Leitão (PT)

Evandro Sá Barreto Leitão nasceu em Fortaleza (CE) no dia 16 de abril de 1967 (57 anos). É o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

É formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). Tem pós-graduação em Gestão Pública pela Secretaria da Administração do Ceará, e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional.

Foi eleito deputado estadual no Ceará nos anos 2014, 2018 e 2022.

Fora da política, é reconhecido nacionalmente pelo trabalho desenvolvido como presidente do Ceará Sporting Club desde março de 2008.

André Fernandes (PL)

André Fernandes de Moura nasceu em Iguatu (CE) no dia 10 de dezembro de 1997 (26 anos). Nascido num lar evangélico, seu pai é pastor da Assembleia de Deus e sua mãe é vendedora. Começou na carreira política fazendo vídeos para a internet.

É bacharel em Ciência Política e em Relações Internacionais, e tem pós-graduação em Gestão Pública e em Direito Constitucional, além de ser tecnólogo em marketing.

Em 2018 foi o deputado estadual mais votado do Ceará. Em 2022, concorreu a deputado federal e foi também foi eleito como o mais votado do estado.

Em sua bandeira, está "a defesa da família, os bons costumes, a polícia, o cidadão de bem, a legítima defesa, lutando pela redução de impostos, contra a ideologia de gênero, o aborto, as drogas, o politicamente correto e as inversões de valores".

