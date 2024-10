Divulgação Eduardo Siqueira Campos é eleito em Palmas

Após uma disputa acirrada, o ex-prefeito e ex-deputado Eduardo Siqueira Campos (Podemos) obteve 53,04% dos votos e foi eleito prefeito de Palmas (TO) neste domingo (27). Sua adversária, a deputada federal Janad Valcari (PL), teve 46,97% dos votos válidos e perdeu.

Veja o resultado:

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 53,03%

Janad Valcari (PL) : 46,97%

Primeiro turno

No primeiro turno, Janad obteve 62.126 votos, que equivalem a 39,22% dos votos válidos, enquanto Siqueira Campos recebeu 51.344 votos, ou seja, 32,42% dos votos válidos.

Ao todo, 167.296 eleitores compareceram. Foram registrados 3.484 votos em branco (2,08%) e 5.425 nulos (3,24%), com 42.228 abstenções, que totalizam 20,15%.

Veja quem são os candidatos

Eduardo Siqueira Campos, de 65 anos, é filho do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, um dos articuladores para a criação do estado. Natural de Campinas (SP), é formado em Pedagogia e empresário do ramo de Comunicação.

Foi prefeito de Palmas entre 1993 e 1996. Também foi deputado estadual de 2015 a 2022, deputado federal entre os anos de 1989 e 1995 e senador pelo Tocantins de 1999 a 2007.

Janad Valcari, de 40 anos, é advogada, administradora de empresas, neuropsicopedagoga, tecnóloga em gestão e empresária no ramo da educação. Foi eleita vereadora de Palmas em 2020, e escolhida internamente como presidente da Câmara Municipal. Em 2022, se candidatou à Assembleia Legislativa e foi eleita como deputada estadual.

