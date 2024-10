Reprodução/TV Globo Fuad Noman virou o jogo após ter ficado em segundo lugar no primeiro turno

Neste domingo (27), Fuad Noman (PSD) foi eleito prefeito de Belo Horizonte (MG) , com 53,73% dos votos válidos. Seu adversário, Bruno Engler (PL), não conseguiu vencer a disputa, obtendo 46,27% dos votos.

Veja o resultado:

Fuad Noman (PSD): 53,73% - 670.574 votos

Bruno Engler (PL): 46,27% - 577.537 votos

Primeiro Turno

No primeiro turno, Bruno Engler alcançou 435.853 votos, equivalendo a 34,38% dos votos válidos, enquanto Fuad Noman recebeu 336.442 votos, representando 26,54%.

O comparecimento total foi de 1.404.285 eleitores, correspondente a 70,46% do eleitorado. Foram registrados 66.228 votos em branco (4,72%) e 70.263 nulos (5,00%), com 588.699 abstenções, que totalizam 29,54%. Como nenhum candidato atingiu a maioria dos votos válidos, um segundo turno foi necessário entre os dois mais votados.

Perfis dos candidatos

Fuad Noman, de 77 anos, é natural de Belo Horizonte e atua como escritor e economista. Ele é o atual prefeito da cidade e tem um histórico de cargos públicos, incluindo secretário-executivo da Casa Civil e secretário de Fazenda de Minas Gerais. Noman concorreu pela coligação "BH Sempre em Frente", que inclui várias legendas, e teve Álvaro Damião (União Brasil) como vice.

Bruno Engler, de 27 anos, natural de Curitiba (PR), tem nível superior incompleto. Ele já se candidatou a vereador em Belo Horizonte em 2016, mas não foi eleito. Atualmente, é deputado estadual por Minas Gerais, cargo que ocupa desde sua eleição em 2022. Engler já disputou a prefeitura em 2020 e, neste pleito, contou com a Coronel Claudia como vice, representando a coligação "Coragem para Mudar" (PP/PL).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.