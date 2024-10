Agência Senado Cicero Lucena (PP) foi eleito prefeito de João Pessoa nas eleições de 1996, 2000, 2020 e 2024

Cícero Lucena (PP) , de 56 anos, atual prefeito de João Pessoa, capital da Paraíba, foi reeleito para mais um mandato com 63,91% dos votos válidos no segundo turno, realizado neste domingo (27). É a quarta vez que Lucena é eleito como prefeito de João Pessoa. Adversário na disputa, o ex-Ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) obteve 36,09% dos votos.



Lucena e Queiroga chegaram ao segundo turno após conquistarem, respectivamente, 49,16% e 21,77% dos votos no primeiro turno. Apesar das investigações da PF contra a esposa e filha do atual prefeito , Cícero Lucena (PP) obteve resultados previstos nas últimas pesquisas e garantiu mais quatro anos à frente de João Pessoa. O atual vice-prefeito, Léo Bezerra (PSB), também foi reeleito.

Marcelo Queiroga (PL) ficou conhecido ao ser ministro da Saúde durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conheça um pouco mais sobre os dois políticos que disputaram o segundo turno da capital paraibana:

Cícero Lucena (PP)

Cícero Lucena Filho é natural de São José de Piranhas (PB). Empresário da construção civil, tem 67 anos e iniciou a sua carreira política aos 33 anos, quando foi vice-governador da Paraíba na chapa de Ronaldo Cunha Lima.

Em 1994, Cícero Lucena assumiu o governo após o afastamento de Cunha Lima, sendo o governador mais jovem do estado, com 37 anos. Teve dois mandatos como prefeito consecutivos entre 1997 e 2005. Foi senador em 2007 e 2015. Foi eleito novamente como prefeito de João Pessoa com 53% dos votos válidos em 2020.

Marcelo Queiroga (PL)

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, natural de João Pessoa (PB), é formado em medicina e tem 58 anos. Quarto ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, assumiu a missão de gerenciar a vacinação da população contra a Covid-19.

Também presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Concorreu nestas eleições pela coligação Pra Mudar João Pessoa de Verdade (PL/Novo), com Sergio Queiroz (Novo) como vice.

