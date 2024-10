Reprodução / Instagram Abílio Brunini vence em Cuiabá (MT)

Abílio Brunini (PL) venceu o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Cuiabá (MT) neste domingo (27), com 53,80% dos votos, de acordo com apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A apuração dos votos mostrou um cenário competitivo entre Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT), refletido nas pesquisas anteriores que apontavam um empate técnico entre os dois candidatos.



Abílio Brunini, que começou sua carreira política como vereador em Cuiabá em 2016, chegou ao segundo turno após liderar o primeiro turno. Deputado federal por Mato Grosso, o parlamentar teve uma campanha marcada por polêmicas e enfrentou resistência de grupos moderados. Mesmo assim, consolidou sua posição como um dos favoritos ao longo da disputa.

Lúdio Cabral, médico e deputado estadual mais votado em Cuiabá, foi considerado um azarão no início da campanha, mas surpreendeu ao avançar para o segundo turno. Cabral adotou um discurso focado no diálogo e respeito, buscando superar a resistência histórica ao Partido dos Trabalhadores na capital mato-grossense.

A disputa refletiu as tensões políticas da cidade, com os candidatos apresentando propostas distintas para o futuro de Cuiabá. Cabral procurou reverter o antipetismo na capital, enquanto Brunini manteve uma postura de oposição ao PT, com uma base consolidada.

Veja os números abaixo:

Abílio Brunini (PL): 53,80%

Lúdio Cabral (PT):46,20%

