Reprodução / CNN Brasil - 02.01.2023 Rui Costa assume Casa Civil

Na manhã desta segunda-feira (2), o ex-governador da Bahia Rui Costa tomou posse como novo ministro chefe da Casa Civil do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A cerimônia se deu no salão nobre do Palácio do Planalto.

O cargo é um dos principais de confiança da presidência. Lula , no entanto, não compareceu ao evento, já que tem encontros com chefes de Estado de diferentes países durante todo o dia .

O ministro chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PP), também não apareceu na cerimônia.

Os ministros do antigo governo não são obrigados a participarem dos eventos de transmissão de cargo, mas a presença é considerada de bom-tom. Nogueira, porém, decidiu não comparecer, assim como Bolsonaro, que, ontem, não passou a faixa presidencial a Lula durante a posse .

O agora ex-presidente viajou aos Estados Unidos nessa sexta-feira (30) em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), partindo da Base Aérea Militar de Brasília .

Com a ida do mandatário ao país norte-americano, Lula foi empossado em cerimônia feita no Congresso Nacional e recebeu a faixa de um grupo de pessoas, que recebeu o nome de "povo brasileiro" .

O mesmo aconteceu com o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que também não foi à cerimônia de transição para o novo líder da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta manhã .

Além de Rui , participaram do evento de hoje a esposa do novo ministro e seu grupo político na Bahia : os senadores e ex-governadores Jaques Wagner (PT-BA) e Otto Alencar (PSD-BA), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Grande parte dos 37 ministros empossados ontem também estavam entre os convidados.

Na ocasião, Rui também oficializou a nomeação da ex-ministra do Planejamento Miriam Belchior como secretária-executiva da pasta , segundo principal nome da Casa Civil. O nome de Miriam já havia sido anunciado em 22 de dezembro .

Próximo da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores , Gleisi Hoffmann , Rui é um dos cotados de Lula para ser seu sucessor em 2026. O nome do ex-governador chegou a ser cogitado em 2018, mas Haddad acabou sendo o escolhido para concorrer à presidência . Na ocasião, ele perdeu no segundo turno para Bolsonaro .

Com histórico de vitórias, Rui Costa ganhou as duas eleições do governo baiano ainda no primeiro turno, em 2014 e 2018. Na reeleição, perdeu apenas em três municípios do estado, entre os 417.

No pleito de 2022, conseguiu fazer, junto a Jaques Wagner, seu ex-secretário como sucessor .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.