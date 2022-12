Reprodução: Agência Brasil Bolsonaro usando a faixa presidencial

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não irá participar da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro. O atual mandatário viajará para os Estados Unidos no próximo dia 28, onde ficará por alguns meses.

Bolsonaro disse a pessoas próximas que viajará para o condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, portanto não passará a faixa presidencial para Lula. As informações são do portal UOL .

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump é o dono da propriedade, que abriga um resort de luxo. Bolsonaro já visitou o local em março de 2020 e jantou com o ex-líder americano.

Segundo o UOL , a viagem será no dia 28 de dezembro. Bolsonaro teria dito ainda que pretende ficar no resort por um ou dois meses para descansar.

Trump e Bolsonaro

O ex-presidente dos EUA e o futuro ex-presidente do Brasil tem uma relação amistosa. Trump parabenizou Jair Bolsonaro após o primeiro turno das eleições de 2022. O mandatário brasileiro concorreu ao pleito e terminou com 43,2% dos votos, enquanto o adversário Lula, somou 48,2% dos votos.

"Parabéns ao presidente do Brasil Jair Bolsonaro por superar enormemente pesquisas imprecisas da imprensa fake news e por chegar ao segundo turno, que acontecerá no dia 30 de outubro com um oponente da esquerda radical. Agora que outros conservadores estão fora da disputa, o presidente Bolsonaro está em uma posição muito forte para uma grande vitória. Mais importante, ele sairá vitorioso porque o povo maravilhoso do Brasil aprecia o grande trabalho que ele fez e está fazendo. Tremenda arrancada dos eleitores nas últimas 24 horas", escreveu Trump.

Um dia antes da votação no primeiro turno, o ex-líder dos EUA havia feito um pedido aos brasileiros para que votassem em Bolsonaro.

Apesar de conquistar mais votos no segundo turno, Bolsonaro foi o primeiro presidente a não ser reeleito no Brasil. Ele terminou o pleito com 49,1%, contra 50,9% de Lula.

