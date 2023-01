Reprodução Redes Sociais Jair Bolsonaro mantém cargo de presidente da República no Twitter após posse de Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda mantém em suas redes sociais o cargo de presidente da República, mesmo não ocupabando oficialmente a posição, após transferência da posse presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-mandatário, que controla a conta no Twitter denominada @jairmessiasbolsonaro , fez postagens atualizadas em três redes sociais, mas parece ter 'esquecido' de alterar o antigo cargo em sua biografia.

Nas contas de Bolsonaro no Twitter, Facebook e Instagram ainda é possível identificar Jair como "presidente da República" e candidato à reeleição. Google e Wikipédia já atualizaram os perfis de Lula e Bolsonaro alterando as funções dos políticos em suas páginas. ⠀

Uma portaria publicada na última sexta-feira, 30 de dezembro, no Diário Oficial da União (DOU) confirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Miami, nos Estados Unidos, durante todo o mês de janeiro de 2023, entre o dia 1º e 30.

No despacho, assinado pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mario Fernandes, é citado o afastamento dos servidores que vão fazer a segurança pessoal de mandatário na viagem. Além disso, Bolsonaro é citado como "futuro ex-presidente da República".

