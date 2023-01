Reprodução Lula tirou fotos com seus ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empossou neste domingo (1°) os 37 ministros que fazem parte da sua equipe de trabalho. Todos participarão da cerimônia de transmissão de cargo nesta segunda-feira (2).



A posse dos ministros começou às 19h20, logo depois do novo chefe do Executivo federal receber a faixa presidencial, cumprimentar os chefes de estado e autoridades internacionais e assinar as primeiras medidas provisórias e decretos da atual gestão.

Veja abaixo a lista de ministros do governo Lula

1 - Fazenda - Fernando Haddad

2 - Defesa - José Múcio Monteiro

3 - Casa Civil - Rui Costa

4 - Justiça e Segurança Pública - Flávio Dino

5 - Relações Exteriores - Mauro Vieira

6 - Cultura - Margareth Menezes

7 - Trabalho - Luiz Marinho

8 - Educação - Camilo Santana

9 - Relações Institucionais - Alexandre Padilha

10 - Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo

11 - Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias

12 - Ministério da Saúde - Nísia Trindade

13 - Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck

14 - Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França

15 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Luciana Santos

16 - Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves

17 - Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias

18 - Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco

19 - Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida

20 - Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin

21 - Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

22 – Alexandre Silveira (PSD) como Ministro de Minas e Energia

23 – Jader Filho (MDB) como Ministro das Cidades

24 – Carlos Lupi (PDT) como Ministro da Previdência Social

25 – André de Paula (PSD) como Ministro da Pesca e Aquicultura

26 – Waldez Góes (PDT) como Ministro da Integração Nacional

27 – Carlos Fávaro (PSD) como Ministro da Agricultura

28 – Paulo Pimenta (PT) como Ministro da Secretaria de Comunicação Social

29 – Gonçalves Dias como Ministro do Gabinete de Segurança Institucional

30 – Juscelino Filho (União Brasil) como Ministro do Comunicação

31 – Ana Moser como Ministra do Esporte

32 – Marina Silva (Rede) como Ministra Meio Ambiente

33 – Paulo Teixeira (PT) como Ministro do Desenvolvimento Agrário

34 – Simone Tebet (MDB) como Ministra do Planejamento

35 – Daniela Souza (União Brasil) como Ministra do Turismo

36 – Sonia Guajajara (PSOL) como Ministra dos Povos Indígenas

37 – Renan Filho (MDB) como Ministro dos Transportes

Lula assina primeiras medidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou neste domingo (1°) no Palácio do Planalto a primeira série de medidas do novo governo. Ele assinou 13 decretos e medidas provisórias. As ações do petista serão decretadas no Diário Oficial da União.

