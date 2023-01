Reprodução/Partido dos Trabalhadores - 01.01.2023 Presidente Lula e primeira-dama se beijam durante cerimônia de posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , a primeira-dama Janja, o vice-presidente, Geraldo Alckmin , e sua esposa, Maria Lúcia Alckmin , participaram do "Festival do Futuro" , na esplanada dos ministérios, nesse domingo (1º).

Após comparecerem às cerimônias oficiais da posse presidencial, eles também foram a um dos palcos do festival . O evento contou com a presença de artistas como Pabllo Vittar, Duda Beat e Valesca Popozuda, que se apresentaram na posse do petista .

Ao subir no palco, Lula fez um breve discurso e agradeceu aos eleitores. Depois, o presidente e Janja se beijaram. "Para agradecer a vocês, às mulheres, eu vou dar um beijo na Janja", disse o petista. O episódio gerou aplausos e gritos por parte da plateia que estava no local.

"Não pode ser muito, porque o presidente e a primeira-dama não podem se beijar muito em público", brincou Lula após o beijo .

Depois, ele ainda pediu que Alckmin beijasse a esposa, o que também despertou comemorações do público.

Reprodução / EBC - 01.01.2023 Alckmin e Lu Alckmin se beijam após pedido de Lula

Janja também falou com os apoiadores que compareceram ao festival, dizendo que a "alegria tomou posse". "Esse meu boy é demais", afirmou a primeira-dama ao final da declaração, em referência ao presidente eleito.

Cerimônia de posse

Nesse domingo, Lula tomou posse como presidente da República do Brasil e, entre uma série de solenidades, discursou no Parlatório do Palácio do Planalto, em Brasília . Na fala , o novo chefe do Executivo federal falou da importância de unir o Brasil e que seu principal objetivo é acabar com a fome no país.

O petista também se emocionou algumas vezes durante o discurso . Ele relatou que voltou ao poder para “reconstruir o país” e acusou seu adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , de ter destruído importantes políticas públicas.

A fala durou cerca de 40 minutos e Lula foi ovacionado pelo público presente. Ele também mencionou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) , chamando o impeachment que ela sofreu de “golpe”.

Leia aqui o discurso completo .

Lula foi empossado em cerimônia feita no Congresso Nacional. Ele recebeu a faixa presidencial de um grupo de pessoas, que recebeu o nome de “povo brasileiro” .

