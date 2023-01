Manu Dias/GOVBA Jerônimo Rodrigues é empossado governador da Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) tomou posse como governador da Bahia em cerimônia neste domingo (1º) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Estreante no cargo, o governador derrotou ACM Neto (União Brasil) no segundo turno das eleições, mantendo a hegemonia do PT na Bahia, que já dura 16 anos.



"Com muita honra, assumo hoje o governo do Estado da Bahia, com o compromisso de trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento dos 15 milhões de baianos", afirmou Jerônimo, no início de seu discurso oficial.

Acenando aos partidos de base, o governador prometeu um mandato com trabalho coletivo, e se comprometeu com pautas como a inclusão social e o combate à fome. "Quero dizer às senhoras e aos senhores que a prioridade central do meu governo é o enfrentamento à pobreza, o combate à fome e ao desemprego", afirmou.

Jerônimo, que fez o símbolo de 'L' com a mão ao ser empossado, em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), saudou a militância do PT em seu discurso e falou sobre a "esperança que renasce do reencontro do Brasil com a democracia". "Sinto um imenso orgulho em saber que a Bahia foi determinante para que, nesse primeiro de janeiro, pudéssemos nos reconciliar, enquanto nação, e recomeçar a construção de um futuro digno, respeitoso e próspero", discursou.

Ao se comprometer com o combate à fome, Jerônimo ainda citou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. "O compromisso central do meu governo é a promoção da inclusão social. Ainda convivemos com a fome e com a pobreza em nosso país. Ambas foram muito agravadas pelos rumos que o Brasil tomou desde o golpe contra a Presidenta Dilma. Nós temos a obrigação moral e cívica de reverter esse processo e combater essas mazelas que tanto maltratam a nossa população", afirmou.



