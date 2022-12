Reprodução: Agência Brasil Miriam Belchior

O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT) , anunciou nesta quinta-feira (22) que Miriam Belchior irá ocupar o cargo de secretária-executiva . Ela será o segundo principal nome da pasta.

"O futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta quinta-feira (22), que a Secretaria Executiva da sua pasta ficará sob a responsabilidade de Miriam Belchior", afirmou a assessoria do petista em nota divulgada nesta quinta.

Rui Costa informou também que a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) será desvinculada do Ministério da Economia e fará parte da Casa Civil.

O chefe da secretaria será Marcus Cavalcanti, que, atualmente, é secretário de Infraestrutura da Bahia, cargo que assumiu em 2014. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Cavalcanti também atuou como Servidor público da Bahia e já assumiu outras secretarias do estado.

Quem é Miriam Belchior?

Miriam Aparecida Belchior filiada ao PT desde 1981. Ela é professora, mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), engenheira de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e servidora pública.

Durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Miriam foi a secretária responsável pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil.

No primeiro governo de Dilma Rousseff (PT), Belchior foi ministra do Planejamento e presidente da Caixa Econômica Federal.

Na equipe de transição entre o governo Lula e Jair Bolsonaro (PL), Miriam foi relatora do grupo temático de infraestrutura.

