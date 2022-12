Reprodução 22/12/22 Lula recebendo relatório da transição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta quinta-feira (22), o relatório final dos 32 grupos técnicos do Gabinete de Transição. Os textos foram entregues ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) no último dia 11 e trouxeram indicações sobre os principais problemas de cada área, além de sugestões.

A entrega do relatório final foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do gabinete que cuidou da Transição.

Alckmin, que liderou a transição, comentou o relatório antes de entregá-lo ao presidente eleito. "Nós tivemos aqui os melhores quadros da academia, do serviço público dos poderes da república, quadros técnicos extremamente preparados trazendo a sua contribuição de forma transparente".

Segundo o vice-presidente, muitas áreas temáticas analisadas pela equipe sofreram com "retrocessos". "Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas. Então, o estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente".

"Na questão da educação, nós tivemos retrocesso na aprendizagem. A evasão escolar aumentou, os recursos essenciais, como a merenda escolar, ficaram congelados (...) tivemos quase um colapso dos institutos federais e das universidades", afirmou Alckmin.

Após receber o relatório, Lula afirmou que não pretende fazer pirotecnias com o documento. "Possivelmente, a trasição mais democrática da história desse país. E a mais barata porque sequer utilizamos todos os recursos que estavam disponíveis e muita gente trabalhou de graca, de forma solidária", afirmou.

E completou: "É um material que eu não pretendo fazer pirotecnia, eu não pretendo fazer um show, eu quero apenas que a sociedade saiba como é que nós tomamos posse e que Brasil nós encontramos em dezembro de 2022. Depois de quatro anos de mandato, nós recebemos esse governo em uma situação de penúria", disse Lula.

