Ricardo Stuckert/Divulgação Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff, cotada para assumir uma embaixada no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estaria incomodada com as informações que teria pedido algum cargo ao presidente eleito.

Segundo a Folha de São Paulo, morando com os netos e a filha em Porto Alegre, Dilma também teria dito a pessoas próximas que não recebeu nenhum convite de Lula e que estranha as informações que dão conta que ela assumiria a embaixada de Portugal ou da Argentina, já que o presidente diplomado não a abordou em nenhum momento sobre o assunto.

Outra possibilidade ventilada nos bastidores seria a indicação da ex-presidente para um organismo internacional.



Vale ressaltar que Dilma tem sido aclamada pela militância petista em suas poucas aparições públicas. Uma campanha nas redes sociais, inclusive, pede que a petista entregue a faixa presidencial a Lula em primeiro de janeiro, diante da grande possibilidade do presidente Jair Bolsonaro recusar o protocolo.