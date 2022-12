Reprodução / CNN Brasil - 22.12.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anuncia novos ministros

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu publicamente os presidentes da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), e do Senado , Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de líderes partidários, pela aprovação da PEC da Transição .

Lula fez o agradecimento durante um discurso o no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde foi feita a apresentação do relatório final da equipe de transição de governo.

"Eu queria começar o dia de hoje agradecendo. [...] Agradecendo ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos líderes dos partidos políticos, ao líder do governo, aos senadores e ao líder no Senado a aprovação da PEC ontem. Eu acho que é a primeira vez que um presidente da República [...] começa a governar antes da posse ", afirmou o presidente eleito.

"Tivemos a responsabilidade de fazer uma PEC. Todo mundo sabia que a PEC não era nossa, essa PEC era para cobrir a irresponsabilidade do governo que vai sair, que não tinha colocado dinheiro necessários para atender às pessoas", acrescentou.

A PEC foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e promulgada nesta quarta (21) pelo Congresso Nacional. Entre outros pontos, a proposta eleva o teto de gastos em R$ 145 bilhões.

O governo eleito solicitava a aprovação da medida, argumentando que ela era necessária para pagar os R$ 600 mensais do Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) mais R$ 150 por família com criança até seis anos.

